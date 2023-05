Die Warnung von Energieminister Abdulaziz bin Salman aus dem großen Förderland Saudi-Arabien stütze seit Anfang der Woche die Ölpreise. Er habe darauf hingewiesen, dass Investoren besser nicht auf fallende Preise setzen sollten.



Neben diesen fundamental bullishen News spreche auch das Chartbild für weiter steigende Preise. Denn nach einer starken Gegenbewegung infolge des Mai-Tiefs bei 71,29 USD habe sich Öl der Nordseesorte Brent mehrere Tage lang in einer Konsolidierung befunden. Aus dieser sei der Kurs am Dienstag ausgebrochen und habe kurz darauf ein neues Hoch markiert. Das dadurch entstandene Kaufsignal sollte den Preis weiter in Richtung der psychologisch wichtigen 80-USD-Marke drücken.



Sowohl fundamental als auch technisch gebe es Hinweise für weiter steigende Ölpreise. Anleger sollten deshalb jetzt noch bei Öl-Aktien wie BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) und Repsol (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF) zugreifen.



Die Ölpreise seien am Donnerstag etwas schwächer in den Handel gestartet. Am Markt seien die Abschläge mit einer leichten Gegenbewegung auf die Erholung in den vergangenen Tagen begründet worden. Aus technischer Sicht dürfte es sich dabei jedoch nur um eine Verschnaufpause handeln, bevor die Preise weiter ansteigen würden.