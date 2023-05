Russland habe im März eine Förderkürzung um 500.000 Barrel pro Tag angekündigt und die Maßnahme als Reaktion auf die Wirtschaftssanktionen westlicher Industriestaaten im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine dargestellt.



Generell würden die Ölpreise auch von Nachfragesorgen belastet. Am Dienstagmorgen sei bekannt geworden, dass Chinas Industrieproduktion im April zwar gestiegen sei. Der Anstieg der Fertigung sei aber deutlich schwächer ausgefallen, als am Markt erwartet worden sei. In den vergangenen Handelstagen habe die schleppende konjunkturellen Entwicklung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt die Ölpreise immer wieder belastet.



Derzeit werde der Preis für Rohöl aus der Nordsee um etwa zehn Dollar je Barrel niedriger gehandelt als zu Beginn des Jahres. Neben der überraschend trägen Konjunktur Chinas hätten zuletzt auch Sorgen vor einem Abrutschen der US-Wirtschaft in die Rezession die Ölpreise immer wieder unter Druck gesetzt.



Da Russland Förderungskürzungen nicht umsetze, würden sich die Ölpreise folgerichtig wieder auf einem ähnlichen Niveau wie vor der Ankündigung befinden. Angesichts der schwächelnden Ölpreise seien die Aktien der Produzenten weiterhin günstig bewertet. "Der Aktionär" rät etwa bei BP und Repsol zum Kauf, so Michael Diertl.



