Die Ölpreise hätten sich weiter stabilisiert, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar habe es aus fundamentaler Sicht in den letzten Tagen wenige Impulse gegeben, doch technisch betrachtet würden sich deutlich höhere Ölpreise andeuten. Dafür spreche, dass Brent sowohl am Freitag als auch am Montag negativ in den Tag gestartet sei, aber ihn mit einem positiven Vorzeichen beendet habe. Zudem hätten die Bullen den GD50 bei 81,60 USD hinter sich gelassen. Sollte nun Momentum nach oben entstehen, könnte Brent schon bald die starke Widerstandszone zwischen 87,45 und 89,05 USD in Angriff nehmen. Dort würden sich das April-Hoch (87,45 USD), der GD200 (88,23 USD) und das Jahreshoch (89,05 USD) befinden. Gelinge dem Preis der Sprung über diese Marken, gelte ein neuer Aufwärtstrend als etabliert. Der Weg bis zum Doppeltop aus dem Herbst 2022 zwischen 98,66 und 99,52 USD wäre dann frei.Noch sei die Trendwende in den Ölpreisen nicht sicher, das sei erst mit einem Jahreshoch bei Brent der Fall. Die Anzeichen für höhere Kurse würden sich allerdings häufen. "Der Aktionär" rate deshalb die günstigen Kurse bei Öl-Aktien wie BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) und TotalEnergies (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker-Symbol: TOTB, Euronext Paris-Symbol: TTE) jetzt noch zum Kauf zu nutzen. (25.04.2023/ac/a/m)