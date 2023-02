Neue Sanktionen der Europäische Union gegen Russland hätten zunächst keine Auswirkungen auf den Handel gehabt. Nach einem bereits seit längerem geltenden Importverbot für russisches Erdöl sei ein Einfuhrverbot für russische Ölprodukte wie Diesel in Kraft getreten. Darüber hinaus wolle die EU die Einnahmen Russlands mit Preisobergrenzen verringern.



Ansonsten habe es zu Wochenbeginn zunächst keine entscheidenden Impulse gegeben. Am Freitag seien die Ölpreise deutlich unter Druck geraten, nachdem robuste Arbeitsmarktzahlen aus den USA auf weitere Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank FED hingedeutet hätten. Höhere Zinsen würden die Inflationsrisiken reduzieren, aber auch das Wirtschaftswachstum und damit in aller Regel die Rohölnachfrage bremsen.



Die Ölpreise seien nach wie vor deutlich günstiger als noch vor einigen Monaten. Anleger nutzen das aktuelle Kursniveau, um Öl-Aktie wie TotalEnergies (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727) und OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341) nachzukaufen, so Michael Diertl von "Der Aktionär".



(mit Material von dpa-AFX) (06.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gegangen, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem Öl der Nordseesorte Brent am Freitag unter die 80-Dollar-Marke gefallen sei, notiere es am Montagvormittag wieder leicht darüber. Der Preis habe bisher kaum auf die am Sonntag in Kraft getretenen EU-Sanktionen für russische Ölprodukte reagiert.