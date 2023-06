Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seit rund sechs Wochen seien die Ölpreise in einer Seitwärtsbewegung gefangen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Unterstützung hingegen liefere die Förderpolitik großer Produzentenländer. Vor allem der Öl-Gigant Saudi-Arabien habe in den vergangenen Monaten seine Förderung deutlich verringert und sich damit gegen die fallenden Ölpreise gestemmt. Durchschlagenden Erfolg würden die Kürzungen jedoch vermissen lassen, da zugleich Russland sein Angebot hoch halte.Auch wenn sich die Ölpreise lethargisch zeigen würden, würden sie sich auf einem Niveau befinden, auf dem die Produzenten attraktive Margen erwirtschaften würden. "Der Aktionär" rate deshalb zum Kauf von BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) und Repsol (ISIN: ES0173516115, WKN: 876845, Ticker-Symbol: REP, NASDAQ OTC-Symbol: REPYF). (20.06.2023/ac/a/m)