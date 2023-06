London (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise bewegten sich in den letzten Monaten weiterhin in einer recht engen Spanne, wobei Brent-Öl im Durchschnitt bei etwa 76 USD/Barrel lag, so Noah Barrett, Research Analyst for Energy & Utilities, Janus Henderson Investors.



Die jüngsten Maßnahmen der OPEC+, allen voran Saudi-Arabien, sollten die Preise durch mehrere freiwillige, koordinierte Angebotskürzungen in die Höhe treiben. Diese Maßnahmen dürften die Ölpreise stützen, aber es werde einige Zeit dauern, bis sich diese Angebotskürzungen in den weltweiten Lagerbeständen niederschlagen würden. Außerdem hätten sich bestimmte Lieferquellen (vor allem Russland und der Iran) als robuster erwiesen als erwartet.



Auf der Nachfrageseite sei China weiterhin der am stärksten beachtete Marktbereich. Die seit langem erwartete Erholung der chinesischen Nachfrage zeige sich nur langsam, aber die Experten würden den endgültigen Nachfrageanstieg aus China als eine Frage des "Wann" und nicht des "Ob" betrachten. Insgesamt würden sie zuversichtlich bleiben, dass die Lagerbestände in der zweiten Jahreshälfte 2023 kontinuierlich abgebaut würden und die Ölnachfrage, sofern es nicht zu einer gleichzeitigen globalen Rezession komme, ausreichend hoch sein werde, um die Preise vom derzeitigen Niveau aus zu erhöhen. (Ausgabe vom 21.06.2023) (22.06.2023/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.