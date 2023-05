An den Märkten sei von einem Handel in ruhigen Bahnen die Rede gewesen. Die zahlreichen Waldbrände in der ölreichen kanadischen Provinz Alberta hätten am Markt zwar auf Gehör getroffen, die Ölpreise aber zunächst wenig bewegt.



Neue Impulse dürfte es allerdings durch die Inflationsdaten aus Deutschland und vor allem den USA am Mittwoch geben. Die Kursreaktion könnte sogar die Richtung für die nächsten Wochen vorgeben.



Denn seit dem Flash-Crash am 4. Mai versuche WTI einen Boden einzuziehen. Dieser bestätige sich allerdings erst, sobald der Kurs die kurzfristige Abwärtstrendlinie überwinde, unter der er aktuell konsolidiere.



Die Ölpreise dürften bis zur Veröffentlichung der Inflationsdaten am Mittwoch unvolatil bleiben. Typischerweise springe WTI infolge der Bekanntgabe über die Abwärtstrendlinie und setze die jüngste Rally fort. (09.05.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise befinden sich nach den deutlichen Gewinnen am Montag und Freitag in einer Konsolidierung, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Das deute darauf hin, dass die Marktteilnehmer vor den Inflationszahlen am Mittwoch nicht bereit seien, zusätzliche Risiken einzugehen. Auch aus charttechnischer Sicht habe sich der Markt noch nicht für eine Richtung entschieden.