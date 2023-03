Die Analysten von Haitong Futures würden davon ausgehen, dass die Ölpreise nun vor allem von den Auswirkungen auf das Anlegervertrauen abhängen würden. Sollte sich die Bankenkrise nicht weiter ausbreiten, könnten sich die Marktstimmung stabilisieren und die Preise erholen.



Zu diesen Auswirkungen gehöre nach Ansicht der Analysten auch die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, ob und wie stark die Zinsen angehoben würden.



Die Ölpreise würden derzeit einen ersten Trendwende-Versuch starten. Alles entscheidend werde die Zinsentscheidung der FED am Mittwoch - agiere sie restriktiver als vom Markt antizipiert, drohe Brent unter die 70-Dollar-Marke zu rutschen.



mit Material von dpa-AFX





Obwohl Öl der Nordseesorte Brent am Montag fast unter die Marke von 70 Dollar gerutscht sei, sei die Kehrtwende und ein positiver Abschluss des Tages gelungen. Ob die Ölpreise damit einen Boden eingezogen hätten, werde maßgeblich vom Gesamtmarkt und der FED abhängen.