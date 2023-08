Im Blick bleibe indes die schwache konjunkturelle Entwicklung in China, die die Nachfrage nach Öl und damit auch die Ölpreise belaste. Nach der überraschenden Leitzinssenkung der chinesischen Notenbank vergangene Woche würden nun auch die großen chinesischen Banken ihre Kreditzinsen reduzieren. Das beziehe sich aber nur auf einjährige Kredite und nicht auf fünfjährige Darlehen. Dieser fünfjährige Zins sei allerdings besonders wichtig für das Niveau der Immobilienkredite. Diese Branche, die für die konjunkturelle Entwicklung in China besonders wichtig sei, bleibe damit der am stärksten angeschlagene Sektor. Sollte sich auch hier Besserung einstellen, könnte dies auch den Ölpreisen Rückenwind verleihen.



Spannend zu beobachten sei am Montagmorgen auch gewesen, dass der Preis für US-Öl (WTI) im Gegensatz zu Brent keine Gewinne verzeichnet habe. Das deute darauf hin, dass die USA ihre Ölreserven wieder auffüllen könnten. Denn das Produkt, das die USA einlagere, entspreche vielmehr der Brent- als der WTI-Qualität.



WTI habe in Anbetracht der Hurrikane-Saison bereits ein neues Jahreshoch markiert, Brent könnte nun nachziehen. DER AKTIONÄR habe schon vor mehreren Wochen zum Investment in Öl-Aktien wie Respol und BP geraten und bleibe weiterhin bullish.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent hat am Montagmorgen an seine jüngsten Gewinne angeknüpft. Nachdem der Kurs am Anfang der vergangenen Woche deutlich abgesackt war, kamen die Bullen ab Donnerstag zurück auf das Parkett und scheinen auch in der neuen Handelswoche weiter am Drücker bleiben zu können, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Experten hätten als Impulsgeber auf weitere Anzeichen für eine Verknappung des Ölangebotes verwiesen. Inzwischen hätten einige Raffinerieprodukte wie Diesel eine Verknappung in diesem Winter eingepreist, sodass ihr Preisaufschlag gegenüber Rohöl, aus dem sie hergestellt würden, gestiegen sei. Die Angebotsbeschränkungen der führenden OPEC+-Länder Russland und Saudi-Arabien hätten bereits seit Ende Juni zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, während die US-Rohöllagerbestände auf den niedrigsten Stand seit Januar gesunken seien.