Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gaskrise, geopolitische Verunsicherung und steigende Zinsen belasten die wirtschaftlichen Perspektiven in vielen Ländern, so die Analysten der Helaba.Die Produktionskürzung um 2 Mio. Barrel solle ab November gelten. Ein Gros der Kürzung entfalle dabei auf Saudi-Arabien und Russland (zusammen über 1 Mio. Barrel). Russland könne wegen der Sanktionen infolge des Überfalls auf die Ukraine die ihm zustehende Förderquote von 11 Mio. Barrel/Tag derzeit nicht erreichen. Auch andere Ölförderländer hätten Schwierigkeiten, die ihnen zugeteilten Mengen zu produzieren. Mithin erfolge die Kürzung der Produktion deshalb teilweise nur auf dem Papier. Schätzungen zufolge dürften nur knapp 1 Mio. Barrel weniger für die Realwirtschaft zur Verfügung stehen.Im Vorfeld zur Entscheidung der OPEC+ hätten die Ölnotierungen bereits zugelegt, im Anschluss daran seien sie nur noch zaghaft gestiegen. Letztlich sei der Versuch, den Ölpreis auf erhöhtem Niveau zu halten, den konjunkturellen Entwicklungen in den meisten Volkswirtschaften nicht zuträglich und die Förderkürzung im Hinblick auf die Preisentwicklung am Ölmarkt damit ein zweischneidiges Schwert. Mit regelrechten Einbrüchen der Ölnotierungen rechnen die Analysten der Helaba indes auch bei schlechterer Wirtschaftsentwicklung nicht, da die strategischen Ölreserven in Europa und den USA weiter nachgeben und möglicherweise in absehbarer Zukunft wieder gefüllt werden dürften. An ihren bisherigen Ölpreisprognosen würden die Analysten per saldo festhalten. (07.10.2022/ac/a/m)