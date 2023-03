Die Ölpreise würden in unruhigen Marktphasen häufig in Mitleidenschaft gezogen, da Öl als riskante Anlageklasse gelte. Besonders deutlich seien die Rückschläge, wenn Auswirkungen auf die Wirtschaft und damit die Ölnachfrage möglich erscheinen würden. Ängste vor einer Bankenkrise würden in diese Kategorie gehören.



Aus technischer Sicht hätten die Bären das Steuer bei Öl der Nordseesorte Brent fest im Griff. Die jüngsten Zugewinne würden wahrscheinlich eher eine Gegenbewegung im Abwärtstrend darstellen, als eine nachhaltige Trendwende.



Der übergeordnete Trend zeige weiter nach unten. Kurse unter 70 Dollar bei Brent seien wahrscheinlich.



(mit Material von dpa-AFX)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind am Freitag mit einem leichten Plus in den Handelstag gestartet. Nach einem extrem schwachen Wochenstart mit Abschlägen über zehn Prozent scheinen sich die Kurse ein wenig zu stabilisieren, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Dennoch bleibe der Ölmarkt aus technischer Sicht angeschlagen und tiefere Kurse könnten folgen.