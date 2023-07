Laut den jüngsten Zahlen sei die Teuerungsrate in den USA im Juni auf 3,0 Prozent, und damit zum zwölften Mal in Folge, gefallen. Analysten hätten im Schnitt mit einer Inflation von 3,1 Prozent gerechnet. Die Zinserwartungen an die US-Zentralbank FED seien dadurch weiter gedämpft worden.



Laut dem FedWatch Tool der CME Group rechne der Markt nun mit einer Wahrscheinlichkeit von 59,0 Prozent damit, dass sich die Leitzinsen nach dem letzten FED-Meeting Mitte Dezember zwischen 5,25 und 5,50 Prozent - und damit nur 25 Basispunkte über dem derzeitigen Niveau - befinden würden. Noch vor einer Woche sei die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario mit 46,1 Prozent deutlich geringer gewesen.



Der schwächere Dollar habe das Chartbild für Öl der Nordseesorte Brent spürbar aufgehellt. Der Kurs habe nicht nur das Juni-Hoch bei 78,68 Dollar, sondern auch die psychologisch wichtige 80-Dollar-Marke hinter sich lassen können. Als nächster Widerstand warte die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 82,48 Dollar verlaufe. Schaffe Brent den Sprung über diese Hürde, wäre der Weg in den Bereich zwischen Marken von 86 und 88 Dollar frei. Dort würden sich mehrere Hochs aus den ersten Monaten des Jahres befinden.



Der schwächere Dollar greife den zuletzt richtungslosen Ölpreisen unter die Arme und verbessert das technische Bild deutlich. Könne sich Brent nachhaltig über der 80-Dollar-Marke halten, sollte der Kurs auch bald die 200-Tage-Linie zurückerobern können. DER AKTIONÄR rate Anlegern weiterhin dazu, Positionen bei den Produzenten wie BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) oder Repsol (ISIN ES0173516115/ WKN 876845) einzugehen. (13.07.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre deutlichen Aufschläge vom Vortag leicht ausgebaut, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Ausschlaggebend dafür sei der deutlich schwächere Dollar gewesen, der sich seit den US-Inflationsdaten am Mittwochnachmittag auf dem Weg nach unten befinde. Aus technischer Sicht habe Brent dadurch einen wichtigen Widerstand überwinden können.