Tendenzielle Belastung für den Ölmarkt komme seit einiger Zeit durch die zögerliche Konjunkturerholung in China. Hinzu kämen Rezessionssorgen in den Vereinigten Staaten. Ausschlaggebend seien vor allem die starken Zinsanhebungen der US-Notenbank FED zur Bekämpfung der hohen Inflation.



Auftrieb hätten die Ölpreise durch größere Zuversicht im US-Schuldenstreit erhalten. Äußerungen des republikanischen Mehrheitsführers im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, würden auf die Möglichkeit einer baldigen Einigung hindeuten. Werde die gesetzliche Schuldengrenze nicht zeitnah angehoben, würden Zahlungsausfälle auf Seiten der USA drohen, was zu schwerwiegenden wirtschaftlichen Problemen führen könne.



Sollte es tatsächlich zu einer Einigung im US-Schuldenstreit kommen, dürfte das die Aktienmärkte, aber auch den Ölpreis beflügeln. "Der Aktionär" rät weiterhin die aktuellen Kurse bei BP und Repsol für Nachkäufe zu nutzen, so Michael Diertl.



