In den vergangenen Tagen hätten die Ölpreise tendenziell zugelegt, was auch an dem etwas schwächeren Dollar gelegen habe. Die US-Währung spiele am Rohölmarkt meist eine große Rolle, weil sie eine wichtige Handelswährung sei. Falle ihr Kurs, vergünstige sich Öl wechselkursbedingt für Interessenten aus anderen Währungsräumen, woraufhin häufig deren Nachfrage steige.



Am Dienstag würden die Teilnehmer am Ölmarkt auch auf die US-Geldpolitik blicken. Am Nachmittag werde Notenbankchef Jerome Powell seine halbjährliche Anhörung vor dem US-Kongress abhalten. Marktteilnehmer würden sich Hinweise auf den Kurs der FED erhoffen. Die Geldpolitik der Federal Reserve habe für die Ölnachfrage hohe Bedeutung, weil sie starke Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit den Energieverbrauch habe.



Das Statement von FED-Chef Powell heute Nachmittag sollte Bewegung in den Dollar und damit auch die Ölpreise bringen. Angesichts der unentschiedenen Situation könnte das dem Markt neue Impulse verleihen.



(mit Material von dpa-AFX)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Doch bereits eine Stunde nach der Eröffnung des europäischen Handels würden die Ölpreise im Minus notieren. Ein maßgeblicher Faktor bleibe der Dollar, welcher durch die Politik der amerikanischen Notenbank beeinflusst werde. Am Dienstagnachmittag stehe der nächste wichtige Termin an.