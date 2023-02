Ein Grund für die höheren Ölpreise sei die Ankündigung Russlands gewesen, ab März 500.000 Barrel oder rund fünf Prozent weniger Öl je Tag zu produzieren. Die Kürzung stehe im Zusammenhang mit den jüngsten Sanktionen westlicher Länder gegen Russland infolge des Ukrainekonflikts. Russlands Öl-Einnahmen sollten mit Importverboten und Preisobergrenzen verringert werden.



Idealerweise würden die Förderungskürzungen dazu führen, dass sich das Eins-Zwei-Setup auflöse. Dafür müsste der Preis für Brent-Öl zunächst über das Jahreshoch bei 89,05 Dollar ansteigen. Das dadurch entstehende Kaufsignal sollte dreistellige Kurse nach sich ziehen.



Das, in den vergangenen Tagen bereits mehrfach angesprochene, Eins-Zwei-Setup sei intakt und werde von den jüngsten News unterstützt. "Der Aktionär" rät Tradern weiterhin zum Schein mit der WKN MD0V57, um auf steigende Ölpreise zu setzen, so Michael Diertl.



mit Material von dpa-AFX







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gegangen, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Öl der Nordseesorte Brent notiere am Vormittag rund ein Prozent unter dem Schlusskurs von Freitag, nachdem die Preise in der Vorwoche deutlich zugelegt hätten. Aus technischer Sicht sollte es weiter nach oben gehen und dreistellige Kurse folgen.