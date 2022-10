Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Preis für WTI fiel um über 2,5% und setzte damit den Rückgang vom jüngsten Hoch von 93 USD fort, während sich die Besorgnis um den Greenback und die globale Nachfrage verstärkte, so die Experten von XTB.



Der USD werte weiter auf, da die Märkte glauben, dass die FED ihre aggressiven Straffungspläne vorantreiben werde, wodurch Öl zum Dollarpreis für Käufer, die andere Währungen halten würden, teurer werde. In der Zwischenzeit habe die steigende Zahl von Covid-Fällen in chinesischen Großstädten die lokalen Behörden gezwungen, strengere Tests bis Mitte November anzukündigen, und die Besorgnis, dass der zweitgrößte Ölverbraucher der Welt mit neuen Sperren konfrontiert sein könnte, habe erheblich zugenommen. Darüber hinaus hätten zunehmende Sorgen über eine globale Verlangsamung zusätzlichen Druck auf den Ölpreis ausgeübt. Gestern hätten der Präsident der Weltbank, David Malpass, und die Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgieva, auf das wachsende Risiko einer globalen Rezession hingewiesen und gesagt, dass die Inflation ein anhaltendes Problem bleibe. Dennoch würden die Entscheidung der OPEC+ der letzten Woche, die Produktion zu senken, und eine anhaltende Pattsituation im Energiebereich zwischen Russland und dem Westen den Käufern weiterhin Unterstützung bieten. Bemerkenswert sei auch, dass die Ölvorräte weltweit und vor allem in den USA (inklusive strategischer Reserven) auf extrem niedrigem Niveau seien. (11.10.2022/ac/a/m)



