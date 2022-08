Augsburg (www.aktiencheck.de) - Die Preise für Rohöl gehen zurück, so Christoph Mertens, Mitglied des Managementgremiums des FFPB Dividenden Select der Fürst Fugger Privatbank.So seien es vor allem die jüngsten Nachrichten zur konjunkturellen Lage in der Welt gewesen, die den Rückgang des "Fieberthermometers Ölpreis" beeinflusst hätten. "Enttäuschende Konjunkturdaten aus China haben zu Beginn der Woche auf den Preis gedrückt", erläutere Christoph Mertens. Auch die niedriger als erwartet ausgefallene Industrieproduktion sowie schwache Einzelhandelsumsätze und Immobiliendaten würden zu Verunsicherung führen. Zudem habe die Chinesische Zentralbank überraschend ihren Leitzins gesenkt und damit ihre Sorge um die Konjunktur signalisiert. Aber auch aus den USA seien unerfreuliche Konjunkturdaten gemeldet worden. So sei der Empire Manufacturing-Index, der die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe spiegle, entgegen den Erwartungen im August eingebrochen. Rezessionssorgen würden derzeit stetig neue Nahrung erhalten.Und auch die weltpolitische Bühne leiste ihren Beitrag, wie etwa die Wiederaufnahme der Gespräche zur Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran. Nähmen der Iran und die Vereinigten Staaten ein Vermittlungsangebot der Europäischen Union an, das die Aufhebung der Sanktionen gegen iranische Ölexporte beinhalte, dürfte wieder mehr Öl auf den Markt kommen. Der Blick in die weiter entfernte Zukunft, werfe noch Grundsätzlicheres auf, so Mertens: "Die Frage ist, welchen Stellenwert Öl in kommenden Wirtschaftsperioden einnimmt. Das wachsende Verantwortungsbewusstsein sowie der Wunsch nach weniger Abhängigkeit zielen auf den Verzicht auf fossile Energieträger ab." Große Teile des Ölkonsums zu ersetzen und durch ökologische Lösungen aufzufangen, sei daher eine der großen Herausforderungen der kommenden Jahre. (17.08.2022/ac/a/m)