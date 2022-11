Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der WTI-Ölpreis fiel am Montag um fast 4%, nachdem das WSJ berichtet hatte, dass die OPEC Berichten zufolge eine Erhöhung der Produktion um bis zu 500.000 Barrel pro Tag in Betracht zieht, so die Experten von XTB.



Das OPEC+-Treffen finde am 4. Dezember statt. Zu Beginn der Sitzung hätten Nachrichten aus China die Ölpreise unter Druck gesetzt. China habe am Wochenende die ersten Covid-bedingten Todesfälle seit fast sechs Monaten gemeldet, während am Montag in einigen Gebieten örtliche Sperrungen verhängt worden seien, da der weltweit größte Rohölimporteur weiterhin mit dem Wiederauftreten von Covid-Ausbrüchen zu kämpfen habe. (21.11.2022/ac/a/m)

