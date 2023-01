Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der positiven Stimmung an den Aktienmärkten geben die Ölpreise heute kräftig nach, so die Experten von XTB.



Der Ölpreis setze seine gestern begonnene Abwärtsbewegung fort, da die Sorgen über die hohen Corona-Infektionszahlen die Angst vor einer möglichen Wiedereinführung von Beschränkungen früher oder später geschürt hätten. Heute seien weitere negative Nachrichten hinzugekommen: Reuters habe gemeldet, dass Saudi-Arabien in Erwartung einer geringeren Nachfrage und einer Flut billigen russischen Rohöls die Exportpreise für Öllieferungen nach Asien senken wolle.



Die Ölpreise seien erneut stark gefallen. Brent und WTI würden um jeweils über 3,5% tiefer gehandelt, nachdem sie gestern um rund 4% gefallen seien. Ein Blick auf WTI im Tageschart zeige, dass der Preis heute unter das Swing-Level von 76,60 Dollar gefallen sei und sich in Richtung der Unterstützungszone von 72,00 Dollar bewege. Insgesamt würden sich die Preise weiterhin in einem Abwärtstrendkanal bewegen, und die letzte technische Unterstützung befinde sich an der unteren Grenze, derzeit im Bereich von 69 Dollar. (04.01.2023/ac/a/m)



