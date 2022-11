Frankfurt (www.aktiencheck.de) - WTI notiert auf dem niedrigsten Stand seit Ende Dezember 2021, Brent erreicht den niedrigsten Stand seit Januar dieses Jahres, so die Experten von XTB.



Man könne also sagen, dass der Ölpreis den gesamten Jahresgewinn angesichts der sehr großen Nachfrageprobleme in China abgegeben habe. Die Protestwelle in China verstärke nur die Befürchtungen einer verminderten Wirtschaftstätigkeit. Die Zahl der neuen Corona-Fälle in China steige schneller als in der ersten Hälfte dieses Jahres, was nicht nur zu einem noch geringeren Wachstum im vierten Quartal als im zweiten Quartal führen könnte, sondern wenn sich die Situation nicht verbessere, sei sogar ein Rückgang des BIP auf Jahresbasis nicht ausgeschlossen. Nachfrageprobleme seien für die Anleger derzeit wichtiger als Angebotsengpässe. Außerdem habe der jüngste Rückgang der Inflation in den USA die Stimmung auf dem Ölmarkt nicht verbessert.



WTI notiere auf dem niedrigsten Stand seit dem 27. Dezember 2021. Sollte sich die Lage nicht bessern, läge die wichtigste Unterstützungszone bei 60-65 Dollar pro Barrel. (Quelle: xStation 5) (28.11.2022/ac/a/m)



