Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Notierungen für Rohöl der Sorte WTI rutschen in Richtung 72,70 Dollar pro Barrel und verlieren damit fast 6%, so die Experten von XTB.



Die Panik an den Märkten aufgrund der Befürchtung einer Bankenkrise und möglicher Störungen der Weltwirtschaft dämpfe die Nachfrage nach dem "schwarzen Gold", das massenhaft abgestoßen werde. Das Kapital fließe in sicherere Anlagen, wobei sich unter anderem der japanische Yen sowie Gold- und Silberbarren gut entwickeln würden. (13.03.2023/ac/a/m)



