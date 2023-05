Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schwache Daten aus China und Spekulationen über den nächsten Schritt der OPEC drücken die Ölpreise nach unten, so die Experten von XTB.Abgesehen davon würden die chinesischen PMI-Daten für Mai, die heute veröffentlicht worden seien, darauf hinweisen, dass die wirtschaftliche Erholung nach der Wiedereröffnung nach der Pandemie im Land langsam verlaufe. Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sei sogar tiefer unter die Marke von 50 gefallen, was auf eine Rezession in diesem Sektor hindeute.Nicht zuletzt werte der US-Dollar trotz der Einigung über die US-Schuldengrenze auf, was Druck auf Rohstoffe, einschließlich Öl, ausübe. (31.05.2023/ac/a/m)