Kürzlich habe Russland angedeutet, dass es ab März die Ölproduktion um 0,5 Mio. Barrel pro Tag reduzieren wolle, und viele Analysten würden weitere Produktionskürzungen erwarten. Die OPEC habe jedoch nicht auf eine solche Entscheidung reagiert.



Heute hätten sich die Vereinigten Arabischen Emirate in ähnlicher Weise geäußert, dass der Markt im Gleichgewicht sei und keine höhere Produktion erfordere. Darüber hinaus bestehe eine gute Chance, dass die arabischen Länder angesichts der sinkenden Produktion Russlands nicht in der Lage sein würden, das Angebot in großem Umfang zu stimulieren, zumal die Nachfrage in den USA durchwachsen aussieht und China bislang keine solide Erholung zeige.



Nichtsdestotrotz seien die neuen Kommentare vom Markt als optimistisch wahrgenommen worden, und die Ölpreise hätten sich von ihren Tagestiefs erholt. (13.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der russische Energieminister Novak erklärte heute, dass im Jahr 2023 mehr als 80% der Ölexporte und über 70% der Exporte von Erdölprodukten in "befreundete" Länder gehen werden, so die Experten von XTB.Gleichzeitig habe er jedoch nicht angegeben, wie hoch die Ausfuhren nominal sein sollten, was im Grunde der Schlüssel zur Beurteilung der Angebotsbedingungen auf dem globalen Ölmarkt sei.