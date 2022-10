Paris (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis geht es weiter abwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickNachdem Brent wieder klar in den alten mittelfristigen Abwärtstrend zurückgefallen sei, seien weitere Abgaben bis in den Bereich 86,72 USD und später bis zum Tief bei 83,42 USD jederzeit möglich. Hier biete sich dann wieder die Chance einer Gegenbewegung. Erst oberhalb der 95,50 USD helle sich das Chartbild nachhaltig auf, was abzuwarten bleibe. (19.10.2022/ac/a/m)