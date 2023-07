Der Rückgang der Vorräte sei auf einen Rückgang der Exporte, eine Zunahme der Importe und einen höheren Verbrauch von Derivaten zurückzuführen gewesen. Die US-Exporte seien um 1,437 Millionen Barrel pro Tag (bpd) auf insgesamt 3,901 Millionen bpd gefallen, während die Importe um 459.000 bpd auf 7,038 Millionen bpd gestiegen seien.



Da die strategischen Reserven der USA sinken würden, seitdem verschiedene OPEC-Staaten im April Förderungskürzungen bekannt gegeben hätten, bestehe Raum für eine Spekulation. Obwohl die USA als Netto-Exporteur von höheren Ölpreisen profitieren würden, sei die US-Wirtschaft weit weniger von ihnen abhängig wie die der OPEC-Staaten.



Das lasse den Schluss zu, dass die USA bewusst ihre Reserven reduzieren würden, um die Förderungskürzungen der OPEC zu kontern und diesen quasi indirekt finanziellen Schaden zuzufügen. Doch dieses Katz-und-Maus-Spiel werde früher oder später enden. Sobald die USA ihre strategischen Reserven wiederauffüllen würden, dürften die Preise wieder deutlich anziehen.



Die sinkenden US-Reserven würden den OPEC-Kürzungen entgegen wirken und die Preise drücken. Ein neues Jahrestief sei möglich, falls der Trend bestehen bleibe. Doch sobald die USA nicht mehr als Verkäufer am Markt auftrete, sollte das die Preise beflügeln. (07.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Laut dem jüngsten Bericht der US Energy Information Administration (EIA) sind die US-Ölvorräte in der vergangenen Woche zum dritten Mal in Folge gesunken, ebenso wie die Benzin- und Destillatvorräte, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Diese Veränderungen würden Hand in Hand mit Förderungskürzungen verschiedener OPEC-Staaten gehen und seien wahrscheinlich kein Zufall.