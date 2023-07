"Die Ölpreise erholten sich nach der Ankündigung weiterer Kürzungen seitens Saudi-Arabiens und Russlands, aber es bleibt abzuwarten, ob die Gewinne nachhaltig sein werden", habe er gesagt. "Ich glaube nicht, dass sie es sein werden. Die Verschlechterung der wirtschaftlichen Aussichten in China und anderswo sowie die anhaltende restriktive Politik von FED und EZB werden wahrscheinlich das Aufwärtspotenzial für den Barrelpreis begrenzen. Die Erwartungen an die Nachfrage dürften weiterhin sinken."



Alex Kuptsikevich, Senior Market Analyst bei FxPro, erwarte ebenfalls nicht, dass die neuesten Produktionskürzungen viel Unterstützung für Öl bieten würden.



"Bisher haben die Bemühungen von Russland und Saudi-Arabien, die Preise durch Produktionskürzungen zu unterstützen, ausgereicht, um einen Einbruch zu verhindern. Dennoch notieren die Preise rund 25 Prozent tiefer als noch vor einem Jahr", habe er gesagt.



Die Produktionskürzungen der OPEC-Länder hätten den Markt kaum beeinflusst. Sei Brent noch vor drei Monaten um über sechs Prozent angesprungen, als OPEC-Staaten Kürzungen verkündet hätten, falle die Kursreaktion diesmal gering aus. Das deute darauf hin, dass die Rezessionssorgen größer seien als die Wirkung der Angebotsreduktion. Brent könnte deshalb schon bald ein neues Jahrestief markieren. (06.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Öl der Nordseesorte Brent hat am Mittwoch ein leichtes Plus von 0,5 Prozent verzeichnet, so Michael Diertl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Saudi-Arabien habe angekündigt, seine Produktion um weitere eine Million Barrel pro Tag zu reduzieren, gefolgt von Russland, das seine Produktion ebenfalls um 500.000 Barrel pro Tag kürzen wolle. Zwei Analysten würden dennoch nicht von steigenden Preisen ausgehen.