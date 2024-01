Nun habe sich die Lage jedoch verändert, wie Marktexperte Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für LYNX erkläre. "Nach der Bildung eines höheren Tiefs haben die Bullen bereits Anfang Januar wieder etwas Stärke gezeigt. Der wirkliche Durchbruch gelang aber erst in der vorigen Woche. Durch das höhere Hoch ist der Abwärtstrend endgültig beendet und es haben sich erste kleinere Kaufsignale gebildet."



Und nicht nur der Ölpreis selbst konhabente vorige Woche einen recht klaren Trendwechsel vollziehen können. Auch zahlreiche Ölaktien hätten sich dem positiven Verlauf angeschlossen und hätten teils stark an Wert zulegen können. Darum hätten viele der Werte aus dieser Branche zu den Top Gewinnern der Woche gehört. "Die nächste Hürde beim Ölpreis scheint sich bei rund 80 USD je Barrel zu ergeben. Hier wird sich zeigen, ob sogar die Rückkehr in einen neuen Aufwärtstrend gelingen kann. Vorerst haben die Bären das Zepter an die Bullen übergeben. Ein auffälliger Richtungswechsel, welcher einige Chancen bringen könnte."



Die Aussichten bewerte Mautz daher als bullisch. (29.01.2024/ac/a/m)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Seit Oktober 2023 befand sich das schwarze Gold in der Bredouille, so die Experten vom Online-Broker LYNX schreibt.So hätten Anleger über Monate hinweg einen recht hartnäckigen Abwärtstrend gesehen, welcher durch eine Folge von tieferen Tiefs bestimmt worden sei. Auch die 50-Tage-Linie habe in diesem Zeitraum nicht gebrochen werden können und sei für viele Anleger ein guter Wegweiser gewesen.