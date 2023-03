Etwas Auftrieb hätten die Rohölpreise durch den schwächeren US-Dollar erhalten, weil dies den in der US-Währung gehandelten Rohstoff wechselkursbedingt vergünstigt habe. Die Nachfrage sei dadurch etwas angeschoben worden. Hintergrund der Dollar-Schwäche seien rückläufige Zinserwartungen an die FED wegen der Turbulenzen im US-Bankensektor. So rechne Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) nicht mehr mit einer weiteren Zinsstraffung für die nächste FED-Sitzung in gut einer Woche.

Bisher hätten sich die Auswirkungen der US-Bankenprobleme am Ölmarkt in Grenzen gehalten. Am Wochenende hätten Finanzministerium, Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde erklärt, dass Einlagen bei der ins Straucheln geratenen Bank SVB und einem weiteren Institut geschützt würden. Die FED habe ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität aufgelegt.



Aus charttechnischer Sicht befinde sich Öl der Nordseesorte Brent weiterhin in einer Dreiecksformation. Früher oder später werde der Kurs eine der beiden Trendlinien durchkreuzen, wodurch die Seitwärtsbewegung ende.



Noch würden die Ölpreise in einer Range hin und her pendeln. Aber sobald die Dreiecksformation aufgelöst sei, sollte wieder mehr Volatilität in den Markt kommen und eine Trendbewegung entstehen. Anleger sollten vorerst abwarten.



(Mit Material von dpa-AFX) (13.03.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise seien am Montag mit leichten Aufschlägen in die neue Woche gestartet, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Trotz der Turbulenzen rund um die amerikanische Silicon Valley Bank (SVB) (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) habe sich der Ölmarkt bereits Ende der abgelaufenen Woche relativ stabil gezeigt. Der Kampf zwischen den Bullen und den Bären sei noch nicht entschieden.