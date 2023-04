Berlin (www.aktiencheck.de) - Nachdem bekannt wurde, dass sowohl Saudi-Arabien als auch andere OPEC-Mitglieder ihre Fördermengen kürzen wollen, ging es diese Woche mit dem Ölpreis steil nach oben. Durch die Decke jedoch noch nicht, denn langfristig haben wir es hier nach wie vor, mit einem intakten Abwärtstrend zu tun, so die Experten von LYNX Broker.Ob es gelinge, diese zu brechen, bleibe vorerst abzuwarten. Der Bruch der Support-Ebene bei rund 70 US-Dollar je Barrel sei erstmal negiert worden und die Bären seien in ihre Schranken gewiesen worden. Der Trend befinde sich auf mittelfristiger Ebene derzeit in einer neutralen Phase. Solange die eingezeichneten Widerstände nicht deutlich nach oben gebrochen würden, bleibe ein leicht bitterer Beigeschmack. Es könnte dazu kommen, dass die Kurse von hier aus wieder ihren Weg nach unten antreten würden und dies könnte mitunter eine interessante Short-Gelegenheit darstellen. Je länger der Ölpreis jedoch rund um das Niveau von 80 US-Dollar je Barrel verharre, umso höher die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs in Richtung Norden.Es bleibe also spannend. (05.04.2023/ac/a/m)