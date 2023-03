Die Zinsentscheidung der US-Notenbank FED vom Vorabend habe zunächst keine großen Auswirkungen auf den Ölmarkt gehabt. Die FED habe ihren Leitzins weiter angehoben und sich mit Blick auf die Zukunft eher vage positioniert. Zwar habe FED-Chef Jerome Powell die Möglichkeit weiterer Zinsstraffungen angedeutet. Analysten hätten jedoch davon gesprochen, dass der Zinsgipfel in den USA bald oder sogar schon jetzt erreicht sein könnte.



Trotz der Erholung in dieser Woche bleibe Brent technisch angeschlagen. Erst eine Rückeroberung des GD50 bei 82,70 Dollar würde das Chartbild aufhellen. Solange der Kurs darunter notiere, gehe der Blick jedoch in Richtung Jahrestief bei 70,17 Dollar.



Trotz der jüngsten Verschnaufpause sei der Abwärtstrend intakt. Kurse unter 70 Dollar würden wahrscheinlicher als eine sofortige Trendwende bleiben.



(mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise präsentieren sich den vierten Tag in Folge stabil, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Donnerstagvormittag habe Öl der Nordseesorte Brent ( ISIN XC0009677409 WKN nicht bekannt) im Bereich der 76-Dollar-Marke gehandelt, nachdem der Preis am Mittwochabend kaum auf die US-Notenbank reagiert habe. Dennoch sei der Abwärtstrend intakt und die Gefahr aus technischer Sicht noch nicht gebannt.Der Ölmarkt sei nach wie vor angeschlagen. In den vergangenen Wochen sei dieser durch die Bank-Turbulenzen in den USA und Europa belastet worden. Die Rohölpreise seien Anfang dieser Woche auf 15-monatis-Tiefs gefallen. Seither habe sich die Lage an den Märkten aber wieder etwas entspannt.