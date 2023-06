Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der neuen Woche muss der Ölpreis Einbußen hinnehmen, so die Experten von XTB.Die iranischen Behörden hätten sich optimistisch zu einer möglichen Einigung zwischen dem Iran und dem Westen geäußert, die zu einer Aufhebung der Sanktionen gegen iranisches Öl führen könnte. Es sei jedoch anzumerken, dass die Verhandlungen bereits seit Jahren andauern und ähnlich positive Äußerungen bisher zu keinem Durchbruch geführt hätten. Abgesehen davon habe Goldman Sachs seine Prognose für den Brent-Preis im Dezember 2023 von 95 auf 86 US-Dollar pro Barrel gesenkt und dies mit zunehmenden Rezessionsängsten sowie einer höheren Fördermenge im Iran, in Venezuela und Russland begründet.Ein Blick auf das Oil-Chart im Vier-Stunden-Intervall zeige, dass der Preis die Handelswoche mit einer rückläufigen Kurslücke begonnen und sich nach unten bewegt habe, um die Unterstützungszone bei 74 USD zu testen. Zunächst habe es so ausgesehen, als ob es den Bullen gelingen könnte, den Ausverkauf dort zu stoppen, aber die Verkäufe hätten wieder eingesetzt und der Ölpreis sei darunter gefallen. Brent notiere jetzt im Bereich von 73 USD pro Barrel und werde im laufenden Monat um weniger als 1% höher gehandelt, nachdem es zuvor im MTD um 8% zugelegt habe. Die nächste zu beachtende Unterstützungszone befinde sich im Bereich von 72,50 USD und sei durch die lokalen Tiefststände von Mitte März, Anfang Mai und Anfang Juni 2023 gekennzeichnet. (12.06.2023/ac/a/m)