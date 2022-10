Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent konnte sich an den Vortagen auf der Unterstützung bei 91,52 USD stabil behauten, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickBereits ein Ausbruch aus dem bei 93,50 USD liegenden Abwärtstrend könnte den Weg bis 95,50 USD öffnen. Darüber wäre auch ein größeres Kaufsignal möglich, was noch abzuwarten bleibe. Sollte Brent jedoch die 91,52 ZUSD unterschreiten, drohe ein Rücklauf bis in den Bereich der 86,72 USD. (18.10.2022/ac/a/m)