Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis Brent setzte die Seitwärtsbewegung auch am Donnerstag fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.Charttechnischer AusblickEin Ausbruch aus der Handelsspanne nach oben sei bei Brent jederzeit möglich. Spielraum biete sich bis in den Bereich der 84,51 USD, wenn es gelinge, die 83,16 USD zu überwinden. Auch die Oberkante des Trendkanals bei derzeit 86,30 USD könnte in diesem Fall erreichbar werden. Bereits ein Rückfall unter 81,42 USD berge hingegen die Gefahr, erneut zur wichtigen Unterstützung bei 80,32 USD abzurutschen. Darunter werde es auch mittelfristig bärischer. (01.03.2024/ac/a/m)