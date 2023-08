Diese These habe die Bank in einer jüngsten Kurzeinschätzung bekräftigt. Allerdings würden die Analysten mit Blick auf das kommende Jahr vorsichtig bleiben und nicht an weitere Preissteigerungen glauben. Ein Hintergrund für die kurzfristig steigenden Kurse: Die US-Ölproduktion solle nach Ansicht der ANZ-Analysten schwach bleiben. Auch die Schieferölproduktion solle davon betroffen sein. Sie solle im vierten Quartal nur 9,1 Millionen Barrel pro Tag betragen. Im vierten Quartal sollte Saudia-Arabien aber die freiwillige Produktionskürzung von 1 Millionen Barrel am Tag aufgeben.



Auch wenn eine Konsolidierung durchaus gerechtfertigt sei, wäre ein weiterer Anstieg im Jahresverlauf beim Ölpreis nicht überraschend. "Der Aktionär" halte an seinen Empfehlungen wie BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517) oder auch Repsol (ISIN ES0173516115/ WKN 876845) fest. Die Aktien würden bei Schwäche kaufenswert bleiben.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise haben sich in den vergangenen Wochen erholt, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Technisch scheine nun eine Korrektur jederzeit möglich zu sein, zumal im Bereich von 81 Dollar (WTI) gleich mehrere Widerstände auf den Ölpreis warten würden. Doch die Australia and Newzealand Banking Group (ANZ) halte weiterhin 100 Dollar zum Jahresende für möglich.