Zwar würden weder Israel noch Gaza, im Gegensatz zu Russland, eine wichtige Rolle bei der Öl- und Gasproduktion spielen. Allerdings habe auch der Iran seine Finger im Spiel gehabt, wodurch der Preissprung zustande gekommen sein dürfte.



Denn laut mehreren Medienberichten solle der Iran den Angriff der Hamas unterstützt beziehungsweise zumindest grünes Licht dafür gegeben haben. Das dürfte vielmehr der Grund für den Anstieg der Ölpreise sein als der Angriff an sich.



Denn der Iran ist mit mehr als 2 Millionen Barrel pro Tag der zehntgrößte Produzent der Welt und die Situation zwischen den USA und dem Iran schien sich noch vor wenigen Monaten zu entspannen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär". So habe Bloomberg im August berichtet: US-Beamte würden einräumen, dass sie die Durchsetzung der US-Sanktionen gegen Ölverkäufe aus dem Iran schrittweise gelockert hätten. Durch die Beihilfe zum Angriff auf den US-Verbündeten Israel sollten diese Lockerungen höchstwahrscheinlich bald Geschichte sein.



Der Markt scheine am Montag einzupreisen, dass die USA neue Sanktionen gegen den Iran verhängen beziehungsweise die Lockerungen wieder aufheben würden. Auch wenn die Ölpreise in den kommenden Tagen und Wochen dadurch weiter steigen könnten, sei ein ähnlich sprunghafter Anstieg wie nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges unwahrscheinlich. "Der Aktionär" rate nach wie vor zum Kauf von günstig bewerteten Dividendenperlen wie etwa BP oder Shell.





Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (09.10.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise sind am Montagmorgen zeitweise um mehr als 5 Prozent nach oben gesprungen, nachdem die Hamas am Samstag von Gaza aus Israel überraschend mit Raketen angegriffen hatte, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach dem Krieg in der Ukraine scheine nun der nächste große Konflikt wieder aufzuflammen. Würden die Ölpreise ähnlich wie schon im letzten Jahr reagieren?Nachdem die russischen Truppen am 24. Februar 2022 die ukrainische Grenze überschritten hätten, habe es nur sieben Handelstage gedauert, bis Öl der Nordseesorte Brent Preise über 130 Dollar erreicht und damit ein neues Allzeithoch markiert habe.