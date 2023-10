Allerdings, da das Wochenende näher rücke und die Märkte geschlossen seien, scheine es eine gewisse Positionierung für eine mögliche Eskalation und einen Anstieg der Ölpreise bei der Eröffnung am Montag zu geben, da besorgniserregende Medienberichte die Runde machen würden. Die Vereinigten Staaten hätten bekannt gegeben, dass sie zwei Waffen- und Munitionsdepots von vom Iran unterstützten Gruppen in Syrien angegriffen hätten, als Vergeltung für jüngste Angriffe auf US-Truppen im Nahen Osten.



Darüber hinaus sei berichtet worden, dass eine Rakete eine medizinische Einrichtung in der ägyptischen Stadt Taba in der Nähe der ägyptisch-israelischen Grenze getroffen habe. Einige Medien hätten schnell behauptet, es handele sich um eine israelische Rakete, während andere darauf hingewiesen hätten, dass der nahegelegene israelische Hafen Eilat erst am Mittwoch von Hamas-Raketen angegriffen worden sei. Allerdings habe keine Partei offiziell die Verantwortung für den Angriff in Ägypten übernommen.



Die Lage bleibe angespannt, und das Risiko einer Fehlkalkulation und einer Ausbreitung des Konflikts in der Region bleibe real, und der heutige Anstieg der Ölpreise scheine dieses Risiko widerzuspiegeln. Wenn wir uns den Brent-Chart (ÖL) im H4-Intervall ansehen, können wir sehen, dass der Preis heute wieder über die 88-Dollar-Marke gestiegen ist, so die Experten von XTB. Eine starke Widerstandszone finde sich im Bereich von 90-91 Dollar, die durch 50- und 200-Perioden-Durchschnittslinien sowie frühere Preisreaktionen gekennzeichnet sei. (27.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölmarkt war in dieser Woche eher ruhig, so die Experten von XTB.Die Rohölpreise seien zu Wochenbeginn gesunken, als Israel von einer Bodeninvasion des Gazastreifens abgesehen habe und es keine Eskalation und Ausbreitung des Israel-Hamas-Kriegs auf andere Länder in der Region gegeben habe.