Dies deute darauf hin, dass die OPEC abwarten wolle, wie sich die Situation mit den drohenden Beschränkungen für russisches Öl, die am 5. Dezember 2022 in Kraft treten sollten, entwickele. Allerdings gebe es durchaus Gründe für das Kartell, das Ölangebot weiter zu verknappen. Die Kurve der Ölterminkontrakte habe sich in letzter Zeit ins Contango verlagert, was bedeute, dass kurzfristige Kontrakte mit einem Abschlag gegenüber langfristigen Kontrakten gehandelt würden. Dies deute auf eine schwache kurzfristige Nachfrage hin und könnte als Rechtfertigung für weitere Produktionskürzungen dienen.



Ein Blick auf WTI (ISIN XC000A0G9CM8/ WKN nicht bekannt) im Tageschart zeige, dass die Rohölpreise von ihrem fast einjährigen Tiefstand, der zu Beginn dieser Woche erreicht worden sei, abgeprallt seien. Zwar könnte eine ausbleibende Produktionskürzung seitens der OPEC+ zu einer gewissen Stabilisierung des Ölmarktes führen, doch angesichts der sich abzeichnenden Konjunkturabschwächung und der nachlassenden Nachfrage scheine es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis sich das Kartell zu einer weiteren Produktionskürzung entschließe.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (30.11.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Rohölpreise gaben heute nach 11:00 Uhr leicht nach, nachdem die Medien berichteten, dass die OPEC beschlossen hat, die Sitzung des Joint Technical Committee (JTC) abzusagen, so die Experten von XTB.Die Sitzungen fänden in der Regel vor den OPEC-Ministertreffen statt und würden der Vorbereitung von Empfehlungen für die Ministertreffen dienen. Die Absage der Sitzung deute stark darauf hin, dass auf der nächsten OPEC+-Sitzung am Sonntag, dem 4. Dezember, keine Entscheidung über eine Änderung der Politik oder der Fördermengen getroffen werde. Darüber hinaus sei anzumerken, dass die kommende Sitzung online abgehalten werde, was ein weiterer Hinweis darauf sei, dass keine große Ankündigung gemacht werde.