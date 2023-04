Marktbeobachter hätten von der längsten Aufwärtsbewegung seit Juni gesprochen. Der Preis für Öl aus der Nordsee habe sich seit Montag um etwa zwei Dollar je Barrel verteuert. Wichtiger Preistreiber am Ölmarkt bleibe die angekündigte Förderkürzung der OPEC+. Als OPEC+ bezeichne man ölproduzierenden Länder wie Russland, die einen erheblichen Einfluss auf den Weltmarkt nehmen könnten, allerdings nicht der offiziellen OPEC angehören würden.



Am Vortag habe die OPEC in ihrem Monatsbericht auf die Folgen der Förderpolitik der OPEC+ hingewiesen und vor einer deutlichen Unterversorgung der globalen Ölmärkte zum Ende des Jahres gewarnt. Die Aussicht auf die künftige Entwicklung von Angebot und Nachfrage bleibe ein bestimmendes Thema am Ölmarkt.



Die Warnung der OPEC lasse aufhorchen. Sollte sich am Ende des Jahres tatsächlich ein Engpass am Ölmarkt ergeben, sei das ein Argument für stark steigende Preise. "Der Aktionär" habe in diesem Sektor unter anderem OMV und BP auf der Empfehlungsliste.



mit Material von dpa-AFX (14.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag wenig volatil, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Öl der Nordseesorte Brent notiere weiterhin stabil über der Marke von 80 Dollar je Barrel, die es bereits am Dienstag nachhaltig überwunden habe. Damit würden die Ölpreise auf die vierte Gewinnwoche in Folge zusteuern. Laut der OPEC könnte es am Jahresende sogar zu Unterversorgungen am Ölmarkt kommen.