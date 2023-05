Darüber hinaus seien die US-Lagerbestände in der dritten Woche in Folge zurückgegangen, wobei die strategische Erdölreserve (SPR) den niedrigsten Stand seit Oktober 1983 erreicht habe.



Anleger sollten den wöchentlichen Daten zu den Ölbeständen, die heute um 22:40 Uhr veröffentlicht würden, große Aufmerksamkeit schenken.



Der Verkaufsdruck könnte, abgesehen von der technischen Trendwende, von der OPEC+ ausgehen, die im Juni in Wien ein persönliches Treffen abhalten werde. Es gebe Spekulationen über eine weitere Verschärfung der Produktionsziele.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Druck auf die Ölpreise wird durch viele Faktoren verstärkt, so die Experten von XTB.In der letzten Woche habe WTI (ISIN XC000A0G9CM8/ WKN nicht bekannt) die dritte Woche in Folge mit Verlusten geschlossen und ein neues Mehrmonatstief erreicht. Die negativen Auswirkungen auf die Ölpreise seien auf die Marktstimmung und andere Faktoren zurückzuführen, darunter das Risiko einer Rezession in den USA, die Besorgnis über die Produktionsbedingungen in China und das gescheiterte Ölexportabkommen mit Kurdistan.