Die Protokolle des Juli-Treffens der FED, die am Mittwoch veröffentlicht worden seien, hätten ebenfalls die Ölpreise belastet. Sie hätten gezeigt, dass die Vertreter der Zentralbank keine starken Hinweise auf eine Unterbrechung der Zinserhöhungen gegeben hätten, da sie weiterhin den Kampf gegen die Inflation priorisieren würden.



Die Stimmung am Ölmarkt sei, trotz der jüngsten Rally von über 20% , schlecht. Das sei eher als bullishes Signal zu werten, da bei weitem noch keine Euphorie herrsche, die ein Top erahnen ließe. Vielmehr gebe es mit dem Hochpunkt der Hurrikane-Saison in den USA ein Kaufargument für Aktien von Öl-Unternehmen. "Der Aktionär" habe u.a. ExxonMobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) auf der Empfehlungsliste.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: ExxonMobil. (17.08.2023/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Preis für Öl der Nordseesorte Brent habe am Donnerstagmorgen ein wenig zugelegt, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dennoch bleibe die Stimmung am Ölmarkt gedrückt. Grund sei zum einen, dass die FED weitere Zinserhöhungen nach wie vor nicht ausgeschlossen habe. Zum anderen laufe der Wirtschaftsmotor in China noch nicht wieder rund. "Chinas wirtschaftliche Bedenken und die allgemeine risk-off Stimmung an der Wall Street belasteten die Ölmärkte. Gleichzeitig übte ein starker Dollar zusätzlichen Abwärtsdruck aus", habe Tina Teng, Analystin bei CMC Markets, gesagt.Händler würden chinesische Wirtschaftsdaten und die Regierungspolitik genau beobachten. Ebenso dürften sie die US-Öllagerdaten im Blick haben, da Ölproduzenten im Land möglicherweise die Produktion erhöhen könnten, um Marktanteile zu gewinnen, während die OPEC+ Produktionskürzungen vornehme, so Teng.