Die US-Ölproduktion werde voraussichtlich sowohl 2022e (+8,5% im Jahresvergleich) als auch 2023e (+5,6% im Jahresvergleich) steigen. Dennoch würden kleine und mittelgroße Ölunternehmen weiterhin ein Modell mit niedriger Produktion und hoher Profitabilität bevorzugen und behaupten, dass ein höherer Ölpreis sie kaum dazu veranlassen würde, ihre Investitionen zu erhöhen. Daher erwarten die Analysten der RBI nicht, dass die USA erneut die Rolle eines "Swing"-Produzenten spielen werden, um den globalen Ölmarkt im Gleichgewicht zu halten, wie es 2017-19 der Fall war.



Die OPEC habe ihre Unzufriedenheit mit den niedrigeren Ölpreisen in letzter Zeit sehr offen zum Ausdruck gebracht. Die Anfang September getroffene Entscheidung, ihre Fördermenge im Oktober um 100.000 Fass/Tag zu kürzen, sei vom Markt ignoriert worden, da das Risiko einer schwächeren globalen Ölnachfrage die Stimmung beherrscht habe. Diesmal würden die Analysten es jedoch für wahrscheinlicher halten, dass die Gruppe eine größere Angebotskürzung vornehmen werde, um den Markt spürbar zu beeinflussen. Dennoch würden die Analysten bezweifeln, dass es der richtige Zeitpunkt wäre, das Angebot vor dem EU-Ölembargo zu kürzen. Die Nichtverfügbarkeit von russischem Rohöl für europäische Käufer eröffne den OPEC-Erzeugern die Möglichkeit, mehr Marktanteile in Europa zu erobern, das zunehmend auf Rohöl aus dem Nahen Osten angewiesen sei.



Neben der Entscheidung der OPEC über die kurzfristige Fördermenge auf ihrer nächsten Sitzung im Oktober sei das bevorstehende EU-Embargo gegen russisches Rohöl nach Ansicht der Analysten der stärkste kurzfristige Risikofaktor. Sie würden davon ausgehen, dass die europäischen Abnehmer die Abnahme von russischem Rohöl bereits im November einstellen würden, was zu einer unmittelbaren Angebotsverknappung von 1,0 bis 2,0 Mio. Fass/Tag führen und den Ölpreis bis zum Jahresende näher an die Marke von 100 USD/Fass drücken könnte.



Wie die Analysten der RBI in diesem Bericht darlegen, erwarten sie unter der Annahme, dass sich die Einführung der Preisobergrenze verzögert und es Russland gelingt, Käufer für ein zusätzliches Volumen von ca. 1,0 Mio. Fass/Tag Rohöl zu finden, dass der Brent-Preis in den nächsten beiden Quartalen durchschnittlich 90 USD/Fass betragen wird. Sobald wir uns dem Beginn der nächsten "Driving Season" nähern, wird der Markt unseres Erachtens damit beginnen, höhere Aufschläge einzupreisen, um die Auswirkungen einer möglichen Preisobergrenze sowie einen saisonal stärkeren Verbrauch zu berücksichtigen, die Analysten der RBI. Mittel- bis langfristig würden die Analysten weiterhin mit einem allmählichen Rückgang des Ölpreises in Richtung 70 USD/Fass rechnen. (Ausgabe vom 29.09.2022) (29.09.2022/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Entgegen den Markterwartungen, dass die russischen Ölexporte durch die westlichen Sanktionen stark beeinträchtigt würden, zeigen die Daten für Juli und August, dass das Gesamtangebot an Rohöl und Erdölerzeugnissen fast 7,0 Mio. Fass/Tag betrug, gegenüber 7,5 Mio. Fass/Tag vor dem Krieg, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Da Russland in der Lage sei, rasch eine zusätzliche Menge von mehr als 2,0 Mio. Fass/Tag an Öl und Produkten in Ländern wie China, Indien und der Türkei zu platzieren, würden die Analysten davon ausgehen, dass es machbar sein dürfte, Käufer für mindestens weitere 1,0 Mio. Fass/Tag zu finden (nachdem das EU-Ölembargo in Kraft getreten sei). Für ihre neue Ölpreisprognose würden die Analysten davon ausgehen, dass das EU-Ölembargo das russische Ölangebot im Jahr 2023e um 1,2 Mio. Fass/Tag verringern werde.