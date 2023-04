Wien (www.aktiencheck.de) - Die überraschende Ankündigung der OPEC+, die Ölproduktion um mehr als 1 Mio. Fass pro Tag zu kürzen, dürfte den Übergang des globalen Ölmarktes von einem Überangebot im Q1 2023 zu einem Defizit in Q2-Q4 2023 beschleunigen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).



Angesichts des engeren Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage hätten die Analysten ihre Ölpreisprognose für 2023-25 nach oben korrigiert. Sie würden davon ausgehen, dass Brent im Jahr 2023 durchschnittlich USD 90/Fass kosten werde, gegenüber USD 85/Fass zuvor.



Die Analysten hätten auch ihre Prognose für den Brent-Preis 2024-25 angehoben, da sie davon ausgehen würden, dass das Ölkartell seinen Einfluss auf den Ölmarkt verstärken werde, da die US-amerikanische Schieferölindustrie aufgrund einer Kombination aus Haushaltsdisziplin, Arbeitskräftemangel und hoher Kosteninflation nicht in der Lage sei, das Angebots-Nachfrage-Defizit durch eine aggressivere Steigerung ihrer Ölproduktion zu verringern. (04.04.2023/ac/a/m)





