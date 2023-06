Das tatsächliche Angebot (einschließlich Rohöl, NGL und Kondensat) aller OPEC-Mitglieder werde voraussichtlich von etwa 34 Mio. Fass/Tag im April auf etwa 33 Mio. Fass/ Tag im Mai und auf etwa 32 Mio. Fass/Tag im Juli zurückgehen. Unter der Annahme, dass die bestehenden Produktionskürzungen nicht verlängert würden, könnte die Tagesproduktion der OPEC im Jahr 2024 auf 34,5 Mio. Fass/Tag ansteigen.



Trotz der angekündigten Produktionskürzung um 0,5 Mio. Fass/Tag (von April bis Dezember 2023) sei die tägliche Ölproduktion Russlands Berichten zufolge mit etwa 11 Mio. Fass unverändert geblieben. Obwohl auf der OPEC+-Pressekonferenz erwähnt worden sei, dass Russlands Produktionsziele gesenkt werden könnten, würden die Analysten aufgrund der entscheidenden Bedeutung der Ölexporterlöse für den russischen Staatshaushalt keine Änderungen erwarten.



Die Entwicklung der Ölproduktion in den USA im Jahresvergleich habe keine Änderungen der Erwartungen der Analysten für dieses und nächstes Jahr zur Folge. Ausgehend von der Entwicklung der Anzahl der Bohrinseln (Rückgang um 10% bzw. 66 Bohrinseln im letzten Jahr) und den Erwartungen der Energy Intelligence Agency, die für 2023e ein Wachstum des US-Ölangebots um 5% erwarte, würden die Analysten weiterhin davon ausgehen, dass die US-Ölproduzenten in diesem Jahr nur einen bescheidenen Beitrag leisten würden (+0,6 Mio. Fass/Tag).



Die fein abgestimmten Projektionen der Analysten für das globale Ölangebot und die globale Ölnachfrage würden weiterhin ein Defizit von 1,3 Mio. Fass/Tag im Jahr 2023e zeigen, selbst wenn man von einem etwas geringeren Wachstum des Ölverbrauchs in diesem Jahr ausgehe (101,5 Mio. Fass/Tag gegenüber 101,7 Mio. Fass/Tag zuvor).



Es werde erwartet, dass die USA und andere Anbieter die von der OPEC+ für dieses Jahr vereinbarten Produktionskürzungen vollständig ausgleichen würden.



Die Analysten hätten ihre Prognose für H2 23e leicht nach unten korrigiert, da sie weiterhin davon ausgehen würden, dass sich die Ölpreise aufgrund eines größeren Angebotsdefizits erholen würden.



Es sei erwähnenswert, dass die Positionierung der Finanzinvestoren ebenfalls eine Erholung der Ölpreise unterstützen könnte. Die Zahl der Short-Kontrakte auf Öl sei Ende Mai bereits auf 66,7 Tausend gesunken (gegenüber 100,3 Tausend am 9. Mai), während die Zahl der Long-Kontrakte im gleichen Zeitraum um fast 50 Tausend (auf 160,3 Tausend) gestiegen sei, wodurch sich das Verhältnis von Long- zu Short-Kontrakten auf 2,4 erhöht habe. Es sei zu erwarten, dass sich dieser Trend nach der Entscheidung Saudi-Arabiens, die Produktion zu drosseln, fortsetzen werde. (06.06.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nachdem es nicht gelungen ist, sich mit den anderen OPEC+-Mitgliedern zu einigen, hat Saudi-Arabien einen weiteren mutigen Schritt unternommen und eine freiwillige Produktionskürzung um 1 Mio. Fass/Tag angekündigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Riad sende damit ein klares Signal an den Ölmarkt und bringe seine Unzufriedenheit mit der jüngsten Ölpreisschwäche zum Ausdruck, bekräftige aber auch seine Führungsposition im Kartell. Die neue Produktionskürzung, die ursprünglich für Juli vorgesehen gewesen sei, könnte nach Angaben des saudi-arabischen Energieministers verlängert werden. Nach der aktualisierten Prognose der Analysten dürfte der globale Ölmarkt bereits ein Defizit von fast 1 Mio. Barrel pro Tag aufweisen. Unter Berücksichtigung der angekündigten (1,1 Mio. Fass/Tag im Mai-Dez '23) und der laufenden (1 Mio. Fass/Tag) Produktionskürzungen der OPEC+ sollte sich das Defizit im zweiten Halbjahr 2023 auf 2,5 Mio. Fass/Tag ausweiten.Gleichzeitig sei der Markt nach wie vor besorgt über den Wiederanstieg des chinesischen Ölverbrauchs, der als Haupttriebfeder für die zusätzliche tägliche Nachfrage von zwei Mio. Barrel in diesem Jahr angesehen werde. Um einer langsameren Erholung der Ölnachfrage in China Rechnung zu tragen, hätten die Analysten ihre Brent-Preisprognose für H2 23e auf 90 USD/Fass gesenkt. Ihre Preisprognose für 2024-25e bleibe unverändert bei 85 USD/Fass bzw. 75 USD/Fass.Das Ölkartell habe einen weiteren Versuch unternommen, die weltweiten Ölpreise zu stützen. Diesmal werde Saudi-Arabien seine tägliche Ölproduktion im Juli freiwillig um 1 Mio. Fass drosseln, obwohl der Energieminister des Landes, Prinz Abdulaziz bin Salman, eine Verlängerung nicht ausgeschlossen habe. Die Entscheidung Riads, dieses Mal im Alleingang zu handeln, komme nicht völlig überraschend, wenn man bedenke, dass nur Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait ihre jeweilige Ölproduktion de facto kürzen könnten. Alle anderen Kartellmitglieder hätten ihre Förderquoten wiederholt nicht erfüllt.Der Markt sei nach wie vor besorgt über die weltweite Ölnachfrage und die Nachfrageerholung in China, auf das nach Angaben der Internationalen Energieagentur (IEA) fast die Hälfte des Nachfragewachstums von fast 2,0 Mio. Fass/Tag im Jahr 2023e entfallen dürfte. Die Analysten würden zwar weiterhin mit einem großen Defizit in H2 23e (etwa 1,4 Mio. Fass/Tag) rechnen, doch würden die jüngsten Makrodaten darauf hindeuten, dass die Erholung der chinesischen Ölnachfrage langsamer verlaufen könnte als bisher angenommen. Daher hätten die Analysten ihre Ölpreisprognose für das 3. und 4. Quartal auf 90 USD/Fass gesenkt, ihre mittelfristige Prognose aber unverändert gelassen.