Russland und die OPEC+ würden ihre geplanten Kürzungen mit insgesamt 2,2 Mio. Barrel pro Tag beziffern. Darin seien allerdings die Verlängerung der aktuellen Drosselungen durch Saudi-Arabien und Russland enthalten, sowie eine geplante Export-Reduktion von russischen Raffinerieprodukten.



Die OPEC+ habe außerdem mitgeteilt, dass Brasilien Anfang kommenden Jahres dem Förderverbund beitreten solle. Das Land gelte als aufstrebender Erdölproduzent, der seine Produktion in den vergangenen Jahren beständig ausgeweitet habe.



Bislang hätten zehn Staaten der Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC), sowie zehn weitere Länder im Rahmen der OPEC+ Förderziele abgestimmt, um Preise zu stützen. Die von Saudi-Arabien und Russland dominierte Gruppierung fördere etwa 40% des globalen Ölangebots, das im Oktober rund 102 Mio. Fass pro Tag betragen habe.

Die Ölpreise hätten sich am Freitag nur wenig bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar habe gegen Mittag 81 USD gekostet. Das seien 14 Cent mehr als am Vortag gewesen. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Januar sei um 19 Cent auf 76,15 USD gestiegen.



Am Markt seien Zweifel an der Umsetzung der Beschlüsse der OPEC+ laut geworden. Die freiwillige Förderkürzung habe überwiegend für Skepsis gesorgt und sei von Analysten als Enttäuschung bezeichnet worden. Immerhin habe das führende OPEC-Land Saudi-Arabien deutlich gemacht, dass es seine bestehende Produktionskürzung um 1 Mio. Barrel pro Tag bis zum Ende des ersten Quartals 2024 verlängern werde.



Die OPEC verunsichere die Anleger und auch die Experten würden überwiegend skepisch auf die Pläne des Kartells reagieren. In der kommenden Woche müssten Anleger weiterhin mit einer erhöhten Volatilität rechnen.



(Mit Material von dpa-AFX)







