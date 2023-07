Zum anderen habe Russland angesichts des von ihm gestarteten Angriffskrieges andere Interessen und wahrscheinlich auch einen anderen Zeithorizont als die durchschnittlichen OPEC Plus-Länder. Das Land müsse durch die Sanktionen und die von den G7-Staaten vereinbarten Preisobergrenzen ohnehin mit einem deutlich unter den üblichen Ölpreisen liegenden Ölbewertungen kalkulieren. Freiwillige Förderkürzungen sage man unter diesen Umständen zwar zu, um zumindest verbal die Preise zu stabilisieren, aber sich an die Vorgaben halten, stehe auf einem ganz anderen Blatt.



Drittens befänden sich die OPEC Plus-Länder schon seit Mitte letzten Jahres in der ungünstigen Lage, dass sie im Durchschnitt gar nicht mehr in der Lage gewesen seien, die Förderquoten zu erfüllen. Im Oktober 2022 hätten die Mitgliedsländer zusammen rund 44 Millionen Barrel pro Tag an Öl fördern sollen. Tatsächlich hätten sie nur knapp über 40 Millionen Barrel pro Tag produziert. Als es dann im November 2022 zu einer deutlichen Quotenanpassung nach unten gekommen sei, habe das wenig an der tatsächlichen Förderung geändert, in erster Linie sei die Zielverfehlung gesunken. Das sei in etwa so, als ob jemandem ein Luftgewehr mit einer Reichweite von 80 Metern gegeben werde, um auf ein Ziel zu schießen, das 200 Meter entfernt sei und es werde jetzt gesagt, dass man sich auf 150 Meter dem Ziel nähern solle. Das Ziel werde man in keinem der beiden Fälle treffen, man nähere sich ihm nur an.



Viertens sei natürlich festzustellen, dass andere Länder außerhalb von OPEC Plus nicht untätig zuschauen würden. Im Grunde genommen würden sich die anderen Produzenten die Hände reiben: Solle das Ölkartell doch ruhig seine Förderquoten zurückfahren, sie könnten dann spiegelbildlich Marktanteile gewinnen. Tatsächlich sei seit November die Produktion von OPEC Plus um rund 2 Millionen Barrel pro Tag gefallen, die Förderung der übrigen Länder dürfte - die Datenlage sei hier leider unvollständig - in einem ähnlichen Ausmaß gestiegen sein. Und die USA hätten sich auch erfolgreich gegen die Verknappung von Erdöl gewehrt, in dem sie zeitweise einen Teil ihrer strategischen Ölreserve freigegeben hätten.



Und schließlich sei die Politik dabei, das Ende der fossilen Brennstoffe einzuleiten. Am deutlichsten sieht man es bei uns auf den Straßen, wo immer mehr E-Autos fahren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. Bedenke man, dass der Transportsektor etwa 60% des weltweiten Öls verbrauche, sorge der Trend hin zu mehr E-Mobilität zu einem Rückgang der Ölnachfrage oder zumindest zu einem langsameren Nachfragewachstum. Werde von den Ölproduzenten realisiert, dass das Öl irgendwann wertlos werden könnte, wäre es gut möglich, dass einige Staaten in Torschlusspanik "auf Deubel komm' raus" versuchen würden, das Öl aus dem Boden zu holen, der Ölmarkt könnte dann zeitweise kollabieren. So weit sind wir noch nicht, aber wann genau dieser Kipppunkt erreicht wird, vermag auch niemand genau zu sagen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.



Zurück zur Liquiditätsfalle. Ganze zehn Jahre sei die Eurozone mehr oder weniger in der Liquiditätsfalle gefangen gewesen, nachdem die Einlagenzinsen sogar in den negativen Bereich geschraubt worden seien. Könne das auch am Ölmarkt passieren? Vieles spreche dafür. Das größte Risiko bestehe darin, dass die Investitionen im Ölsektor massiv zurückgefahren würden, sodass es immer wieder zu Phasen von Ölknappheiten kommen könne. Eine nachhaltige Befreiung aus der Falle würden die Analysten der Hamburg Commercial Bank für den Ölsektor jedoch nicht erwarten. (Ausgabe vom 20.07.2023) (21.07.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die OPEC wird gerne mit einer Notenbank verglichen, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Während Letztere über die Variation der Geldmenge die Zinsen reguliere, versuche das Ölkartell die Ölpreise zu steuern, indem das Ölangebot verändert werde. Manchmal kämen Notenbanken in eine Situation, wo sie nicht mehr in der Lage seien, über Geldmengenerhöhungen die Zinsen weiter nach unten zu schrauben. Sie befänden sich dann in der Liquiditätsfalle - die Jahre der Nullzinsen würden grüßen lassen. In einer ähnlichen Falle scheine sich jetzt auch die OPEC zu befinden. Das Bündnis versuche die Ölmenge zu reduzieren, laufe damit jedoch ins Leere, die Ölpreise würden nicht wie gewünscht reagieren. Vielmehr sei festzustellen, dass die Preise nach der kräftigen Senkung der Produktionsquoten im November letzten Jahres und weiteren freiwilligen Produktionskürzungen gesunken seien, statt zu steigen.Hier seien ganz unterschiedliche Faktoren am Werk. Erstens würden die OPEC Plus (OPEC plus Partner, wozu unter anderem Russland gehöre) und Saudi Arabien als Hauptakteur der OPEC versuchen, sich mit den von ihnen beschlossenen Kürzungen gegen eine schwächelnde Weltwirtschaft zu stemmen, in der der Durst nach Öl aber gerade abnehme. Dies gelte umso mehr, als von dem globalen Konjunkturabschwung ganz besonders die Industrie betroffen sei, die für rund ein Drittel des globalen Ölverbrauchs verantwortlich sei. Dass Chinas Öffnung Ende letzten Jahres nur zu einem mäßigen Wachstumsimpuls geführt habe, sei ebenfalls wenig hilfreich, sei das Land mit einem Anteil von etwa 15% am weltweiten Verbrauch doch ein entscheidender Akteur an diesem Markt.