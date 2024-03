Nach Angaben von Rystad Energy würden die OPEC+-Kürzungen zu einer geringeren Produktion der Gruppe führen, die im zweiten Quartal bei etwa 34,6 Millionen Barrel pro Tag liegen werde, verglichen mit der vorherigen Prognose eines Anstiegs auf 36 Millionen Barrel, die davon ausgegangen sei, dass die Erzeuger ihr Angebot nicht kürzen würden.



Analysten hätten auch betont, dass die OPEC+ wahrscheinlich die untere Preisgrenze von 80 USD pro Barrel im zweiten Quartal mit Nachdruck verteidigen wolle und erneut Einigkeit gezeigt habe, nachdem diese im November durch den Austritt Angolas aus der Gruppe infrage gestellt worden sei.



Andererseits sehe der Markt noch nicht die Gefahr eines größeren Konflikts im Nahen Osten. Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris habe am Sonntag von der Hamas einen sofortigen Waffenstillstand für sechs Wochen gefordert; außerdem habe sie Israel zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen gedrängt. Am Samstag hätten die USA mitgeteilt, dass Israel einer Rahmenvereinbarung über eine Waffenruhe vor Beginn des Ramadan (der in einer Woche beginne) zugestimmt habe.



Die Aufmerksamkeit richte sich vielmehr auf das Rote Meer, wo am Wochenende das britische Frachtschiff Rubymar infolge von Angriffen der Houthi gesunken sei. Im Hintergrund könnten die Geopolitik sowie das Szenario einer "sanften Landung" den Ölpreis stützen, was auf Risiken für das Angebot und eine anhaltend recht hohe Nachfrage hindeute.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nach der gestrigen Ankündigung der OPEC+-Erzeuger, die Produktionskürzungen bis zum Ende des zweiten Quartals zu verlängern, verzeichnen die Ölfutures heute leichte Zuwächse, so die Experten von XTB.Es scheine, dass der Markt eine solche Entscheidung zumindest teilweise vorweggenommen habe. Brent und WTI würden heute leicht zulegen, um etwa 0,4%, aber nach einer längeren Konsolidierung seien die Preise langsam auf Mehrmonatshochs geklettert. Den Analysten der ANZ zufolge könnten gewisse Anzeichen für ein knappes Angebot auf dem physischen Markt den Ölpreis stützen, doch scheine der Anstieg auf die Fortsetzung der Förderkürzungen in Verbindung mit der angespannten Lage im Nahen Osten zurückzuführen zu sein, die sich (bisher) in einem Rahmen zu halten scheine, den der Markt als Notfall betrachten würde.Die Gesamtkürzungen der OPEC+ würden sich auf 2,2 Millionen Barrel pro Tag belaufen (1 Million Barrel für Saudi-Arabien allein).