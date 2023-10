Bonn (www.aktiencheck.de) - Letzte Woche verhängte Russland ein vorübergehendes Verbot für die Ausfuhr von Benzin und Diesel, um den Engpässen im eigenen Land zu begegnen, so die Analysten von Postbank Research.



Die OPEC+ nehme seit April freiwillige Kürzungen der Fördermenge um 1,67 Mio. Fässer/Tag vor, die bis Ende des Jahres 2023 dauern sollten. Saudi-Arabien und Russland hätten ihr Angebot seit Mai um weitere 1,3 Mio. Fässer/Tag gekürzt. Die anhaltende Produktionskürzung und die robuste Nachfrage hätten den Rohölpreis für die Sorte Brent zum ersten Mal seit November 2022 über die 95-USD-Marke getrieben. Die 50. Sitzung des Gemeinsamen Ministeriellen Überwachungsausschusses der OPEC sei für den 4. Oktober 2023 angesetzt. Es werde erwartet, dass die Produktionskürzungen bis Ende des Jahres beibehalten würden.



Die Marktspekulationen über die Zukunft der Angebotskürzungen nach deren Auslaufen im Dezember dürften für kurzfristige Volatilität an den Ölmärkten sorgen. Die Nachfrage bleibe trotz des langsameren Aufschwungs in China solide. (02.10.2023/ac/a/m)





