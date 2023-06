Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Saudi-Arabien habe zugestimmt, seine freiwilligen Ölproduktionskürzungen im Juli, um etwa 1 Mio. Barrel pro Tag zu erhöhen und somit die Gesamtkürzungen auf rund 1,5 Mio. Barrel pro Tag zu steigern, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dieser Schritt sei Teil von Saudi-Arabiens Plan, die Kontrolle über die Märkte zu übernehmen wie Dr. Anas Al-Hajji, Experte auf dem Gebiet, erkläre. "Beachten Sie, dass Saudi-Arabien in der zweiten Jahreshälfte 300 Millionen Barrel weniger produzieren wird. Das bedeutet, dass die globalen Lagerbestände um 300 Millionen Barrel sinken sollten. Eine solche Reduzierung hat es in der Geschichte noch nie gegeben", habe er gesagt. Deshalb müssten die OPEC-Länder die Ölproduktion erhöhen, insbesondere im vierten Quartal des Jahres, so Al-Hajji weiter.Dem Ölmarkt stehe im zweiten Halbjahr höchstwahrscheinlich eine historisch verringertes Angebot bevor. Die Preise könnten deshalb schon bald wieder spürbar anziehen. Anleger sollten deshalb jetzt noch bei Öl-Aktien wie BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) und Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) zugreifen. (12.06.2023/ac/a/m)