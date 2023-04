Nach Einschätzung von Marktbeobachtern seien die Ölpreise zuletzt auch durch die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA gestützt worden. Am Vorabend sei bekannt geworden, dass der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der US-Ölreserven um 4,3 Millionen Barrel verzeichnet habe. Fallende Ölreserven in der größten Volkswirtschaft seien in der Regel bullish für die Ölpreise.



Am Nachmittag würden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Lagerbestände an Rohöl erwartet. Diese würden am Markt stark beachtet und könnten für neue Impulse bei den Ölpreisen sorgen. Sollten die Lagerdaten höher ausfallen als bisher vermutet, könnte das bearish auf die Preise wirken.



Es bleibe spannend am Ölmarkt. Sollten die US-Daten bullish ausfallen, könnte in der laufenden Woche der Boden eingezogen werden. Die Bullen hätten dann die Chance, das Ruder wieder zu übernehmen.



mit Material von dpa-AFX (05.04.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Ölpreise zeigen sich am Mittwochvormittag bewegungsarm, so Michael Diertl von "Der Aktionär".Seit Beginn der Woche sei die überraschende Drosselung der Fördermenge des Ölverbunds OPEC+ das beherrschende Thema am Ölmarkt gewesen. Die Preise seien infolge der Ankündigung deutlich angestiegen. Doch schon am Nachmittag könnte sich das Blatt wenden.