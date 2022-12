Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Für den Ölpreis hat eine sehr interessante Woche begonnen, so die Experten von XTB.



Die OPEC+ habe gestern auf einer virtuellen Sitzung beschlossen, ihre Politik und ihre Fördermengen unverändert zu lassen. Eine solche Entscheidung sei erwartet worden, da die Ölproduzenten die Auswirkungen der neuen westlichen Sanktionen abwarten möchten, bevor sie einen Schritt unternehmen würden. Das EU-Verbot für russische Ölimporte auf dem Seeweg und die Preisobergrenze von 60 USD pro Barrel für russisches Öl durch die G7-Staaten würden heute in Kraft treten, und es herrsche große Unsicherheit darüber, was dies für die Märkte bedeute. Einerseits habe Russland gewarnt, es werde kein Öl an Länder liefern, die die westliche Preisobergrenze einhalten würden, selbst wenn dies bedeuten würde, dass es seine Produktion senken müsste. Andererseits sei die Preisobergrenze recht niedrig angesetzt worden, und einigen EU-Ländern seien auch Ausnahmen bei der Begrenzung der Seeeinfuhren von russischem Öl gewährt worden.



Während Brent (OIL) die Handelswoche mit einer bullischen Kurslücke begonnen habe, sei der Anstieg fast vollständig wieder aufgezehrt worden und der Preis habe die Unterstützungszone getestet, die durch das 23,6%-Retracement und den SMA50 (H4) markiert werde. Aktuell sei der Versuch einer Erholung zu beobachten, doch der Rohölpreis handle weiterhin unter den jüngsten Hochs. Eine kurzfristige Widerstandszone, die es zu beobachten gelte, befinde sich im Bereich des 38,2%-Retracements (88 Dollar pro Barrel). (05.12.2022/ac/a/m)





